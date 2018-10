Matteo Renzi: “Salvini è costretto a smentire la possibilità di fare una Patrimoniale”

Agenpress. Oggi Salvini è costretto a smentire la possibilità di fare una Patrimoniale. In questa sua dichiarazione sta tutto il senso del fallimento leghista. Erano partiti come quelli della FlatTax. Adesso hanno scritto un documento di bilancio in cui ammettono che aumenteranno le tasse. E addirittura devono smentire l’ipotesi della patrimoniale.

I primi a rendersi conto di ciò che sta accadendo saranno gli elettori di Salvini nel Nord: volevano meno tasse e pagheranno di più, per di più per finanziare il reddito di cittadinanza e il superamento della Fornero. Soldi per non far lavorare la gente insomma. E per colpa di queste misure, tutti gli italiani pagheranno interessi più cari.

Il tempo sarà galantuomo con noi e mostrerà a tutti la differenza tra la nostra serietà e le loro promesse a vuoto.