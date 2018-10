Pensioni. Boeri (Inps). Con quota 100, sistema previdenziale a rischio. Costo 8,5 mld nel 2019

Agenpress – Con le ipotesi del Governo su quota 100 per l’accesso alla pensione e lo stop all’adeguamento della speranza di vita per le pensioni anticipate nel 2019 “il sistema previdenziale è a rischio”. Lo dice il presidente dell’Inps, Tito Boeri a margine di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera.

“Si aumenta la spesa e si riducono i contributi non bastano due giovani neo assunti per pagare la pensione di uno che esce”.

L’introduzione di quota 100 con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi insieme al mancato adeguamento alla speranza di vita dei contributi per la pensione anticipata (che resterebbero fissati anche nel 2019 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne) ipotizzata dal Governo “costa 8,5 miliardi il primo anno per arrivare nel giro di tre anni a 16 miliardi”, ha aggiunto. “Sono operazioni molto costose”.