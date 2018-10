San Maurizio Canavese (TO). Il 13 ottobre Open day all’Ospedale B.V Consolata Fatebenefratelli

Agenpress – Il presidio ospedaliero B.V. Consolata Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese si apre al pubblico per l’Open day promosso dalla Cei: sabato 13 ottobre sarà possibile visitare le aree Glaucoma, Osteoporosi (30 visite su prenotazione) e Alzheimer (50 visite su prenotazione).

«Non sempre è possibile affacciarsi sulla vita quotidiana di un ospedale e su processi complessi come quelli che portano alla diagnosi e alla dura di malattie come l’Alzheimer: per questo da qualche anno apriamo le nostre porte, con la collaborazione dellUnitre, e quest’anno l’open day vede anche la partecipazione dell’Aris» spiega Enrico Bosio. Il 13 ottobre, dunque, verrà offerta a tutti l’opportunità di trascorrere una giornata medica gratuita per le patologie della terza età. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno delle associazioni Unitre, Lions Ciriè d’Oria e A.P.R.I. e si svolge con il patrocinio del Comune di S.Maurizio Canavese e in collaborazione con Aris. Prenotazioni: 338.8701507.

L’Open Day rientra nell’iniziativa accolti.it della Cei, che ha l’obiettivo di «accendere un’attenzione sui luoghi di accoglienza, terapia e riabilitazione specificamente rivolti alle persone con disabilità mentale con l’intento di dare visibilità e dovuta attenzione ad un mondo complesso e fragile, troppo spesso liquidato entro i contorni di un “disagio” che poco racconta e molto esclude delle realtà di senso e significato, particolari e generali, che ogni persona ed ogni contesto possono esprimere. Dettagli visibili solo in un percorso di avvicinamento dell’opinione pubblica, degli addetti ai lavori e delle istituzioni verso un mondo che pone al centro l’accoglienza delle persone, col tratto del servizio e con la caratteristica di una forte impronta professionale che prende in carico non solo un utente/paziente ma che vuole farsi accanto alle loro stesse famiglie, alle dinamiche di relazione e socializzazione. Accogliere una persona equivale dunque ad accogliere un progetto di vita: individuale, relazionale, familiare, comunitario».