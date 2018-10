Tivoli. Altri cani scomparsi dalle cave. Aidaa scrive ai Nas del Ministero della Salute

Agenpress – Ancora cani adulti scomparsi dalle cave di Tivoli, cani rubati che vengono poi mandati in Germania da organizzazioni pseudo animaliste che lucrano sulla pelle di questi poveri animali, gli ultimi cani sono scomparsi nella serata di domenica 9 ottobre, quando il volontario dell’AIDAA che si occupa di dare cibo ai cani delle cave è stato anche fatto oggetto di uno strano inseguimento in auto da parte di sconosciuti. Ora il presidente AIDAA Lorenzo Croce ha inviato un’informativa ai NAS del Ministero della Salute indicando sia le date del fenomeno dei furti dei cani ma indicando anche i canili dove questi verrebbero portati in sosta in attesa di essere poi spediti in Germania. “Sono spariti oltre 100 cani in due anni e questo non è accettabile- ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA- un conto sono quelli portati a sterilizzare un altro conto sono quelli sottratti nottetempo e poi spediti nel nord europa e fatti adottare a pagamento, è ora che si metta la parola fine a questa vicenda una volta per tutte”