Ue. Tajani (FI). Abbassare i toni. Con questa manovra danno al Paese. Rischio bocciatura

Agenpress – “Tenere i toni bassi e a mantenere aperto il dialogo con l’Ue. Sostengo questa tesi da tempo, non si ottengono risultati positivi per l’Italia alzando la voce, magari per cercare voti senza poi essere concreti ed operativi quando si viene alla trattativa a Bruxelles”

Lo ribadisce i presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, precisando che “devono essere abbassati i toni anche dalla Commissione europea”, poiché “non giova a nessuno uno scontro Roma-Bruxelles, e soprattutto non giova agli italiani. Quindi se si vuole trovare un soluzione bisogna confrontarsi e discutere”.

Quanto alla manovra, ha aggiunto “non è convincente, l’Italia deve apportare dei correttivi, non tanto per far contenta la Commissione europea, ma per impedire che vadano in fumo i risparmi degli italiani”. E “la Borsa lo sta dimostrando non è Bruxelles, l’opposizione o i giornali che decidono, c’è soltanto una grande confusione”.

“Addirittura leggiamo sul testo inviato al Parlamento che si elogia la Legge Fornero, ma non si capisce se è il governo che elogia la legge Fornero, la vuole cambiare o la vuole. abolire, insomma regna sovrana la confusione e questo non fa il bene dei cittadini italiani e dei loro risparmi. E’ difficilmente comprensibile come una manovra economica possa portare a buoni risultati, quindi bisogna cambiare in fretta”.

Sull’ipotesi che l’Europa possa respingere la manovra ha aggiunto: “se l’Italia non cambia è ovvio che la manovra verrà respinta. Ma già lo hanno detto in anticipo, lo dicono i mercati che questa manovra non va, lo dicono tutte le autorità che vigilano sui conti anche nel nostro Paese. Incaponirsi per un capriccio, inseguendo sogni irrealizzabili significa fare un danno agli italiani. Finché è in tempo l’Italia può cambiare e si possono rimettere le cose in sesto. Cambiate finché siete in tempo, qui non è in gioco il numero dei seggi al Pe nella prossima legislatura, ma il risparmio degli italiani”.

“Se i numeri sono quelli della previsione della crescita dell’1,5 e addirittura come dice Salvini del 2% mi sembrano irrealistici, un grande sogno che però è molto molto lontano dalla realtà”.

Così “si rischia di fare un danno al Paese, ecco perché bisogna cambiare l’impostazione e puntare sugli investimenti, sulla riduzione della imposizione fiscale e sull’occupazione. L’occupazione la si crea non puntando sul reddito di cittadinanza ma soltanto abolendo il cuneo fiscale permettendo alle imprese di assumere i giovani fino ai 25-26 anni e per i primi 6 anni non far pagare alle imprese, magari con un aiuto dello stato”.