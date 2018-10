Manovra. Draghi (Bce). Paesi indebitati seguano il patto di stabilità. Ue: “L’Italia rispetti le regole”

Agenpress – Per avere benefici dalle misure monetarie della Bce “le politiche di altri settori devono contribuire con più forza ad alzare la potenziale crescita sul lungo e ridurre le vulnerabilità”. Il presidente della Bce Mario Draghi ritiene necessario accelerare le riforme strutturali e l’espansione in corso “richiede la ricostruzione di ‘cuscinetti’ fiscali”, particolarmente “importante nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato e per i quali la piena adesione al Patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”.

Intanto, dall’Fmi è arrivato un nuovo avvertimento all’Italia che “non è il momento di rilassarsi sulle politiche fiscali”: a lanciarlo è stato il responsabile del Dipartimento Europa del Fondo Monetario, Poul Thomsen. “Siamo d’accordo con la Commissione europea, l’Italia deve rispettare le regole”, ha sottolineato il funzionario danese, osservando che “l’Italia avrebbe dovuto fare più aggiustamenti fiscali in passato”. La manovra italiana “va in direzione opposta ai suggerimenti del Fondo”, ha osservato Thomsen, ricordando che per l’Italia si prevede una crescita moderata l’anno prossimo, secondo le stime contenute nel World Economic Outlook.

A pochi giorni dalla scadenza del 15 ottobre, quanto l’esecutivo dovrà recapitare il suo piano di bilancio a Bruxelles, la Commissione lancia un nuovo appello a Roma per chiedere il rispetto delle regole “concordate da tutti i Paesi dell’area euro”. Per la prima volta la Commissione parla esplicitamente di “rischio contagio” per altri Paesi dell’area euro a causa della “fragilita'” italiana: “Nessuno vuole nuove turbolenze economiche o una nuova instabilita’ sui mercati” – dice il vicepresidente della Commissione, Jyrki Katainen – perchè “sarebbe molto negativa per i cittadini italiani e per altri paesi che soffrirebbero dal rischio contagio. Ma non dobbiamo dipingere diavoli sul muro”, aggiunge il vicepresidente della Commissione usando un proverbio finlandese che invita a non disegnare scenari troppo pessimistici prima che si siano avverati. L’invito è al “pragmatismo” e alla buona “cooperazione”.