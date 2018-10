“Raiola. Per i nemici Mino” – Affari e segreti del superprocuratore dei calciatori

La prima biografia che svela affari e segreti del super procuratore dei calciatori

Agenpress. E’ in vendita, nelle migliori librerie d’Italia “Raiola. Per i nemici Mino”, la prima biografia che svela affari e segreti del super procuratore dei calciatori, scritto da Angelo Pisani Avvocato difensore di Diego Armano Maradona e dal giornalista Giovanni Chianelli.

Figura anomala in un mondo patinato, quella Mino Raiola, il quale parla sette lingue, non indossa mai una cravatta e termina gli accordi in bermuda e camicia hawaiana. Alieno, scorbutico, ferino, guizzi geniali e zero fronzoli, zero padroni e, fino ad oggi, nessun libro che parli di lui.

Lo “gnomo ciccione” (copyright lbrahimović), l’agente dei calciatori più noto e discusso d’Italia e d’Europa, fa di tutto per guidare i giornali quando si tratta di condizionare una trattativa, per poi sparire quando la stampa vuole parlare di lui.

Nasce in un paese della provincia di Salerno ma presto emigra ad Haarlem, Olanda. Qui, dai tavoli della pizzeria di famiglia, ottiene la procura di alcuni giocatori olandesi. È solo l’inizio di una storia di successo.

Tutti conoscono gli affari conclusi, le dichiarazioni sopra le righe, le illazioni maligne dei detrattori, ma in pochi sanno, ad esempio, che possa essere discendente di Al Capone. Oppure che ami in modo morboso il cibo e che sia tremendamente divertente. E che da bullo davanti alle telecamere diventi un tenerone con gli amici: Galliani, Moggi, Moratti. Persino Zeman. E tanti altri, che i lettori incontreranno nelle pagine di questa biografia, insieme ad aneddoti al limite del dicibile, dettagli comici e, soprattutto, le trattative spericolate e i segreti che lo hanno reso il numero uno (o dieci?) degli agenti sportivi.

La vicenda di Carmine Raiola da Angri è ricostruita da Giovanni Chianelli, giornalista e scrittore, e Angelo Pisani, avvocato del foro di Napoli conosciuto per le sue celebri battaglie, ed è frutto di un lungo lavoro di ricerca fra notizie e fonti ufficiali, in alcuni passaggi liberamente ispirate a fatti accaduti o talvolta completamente costruite per un gioco narrativo utile alla comprensione di passaggi e personaggi.

Il racconto corre dall’infanzia di Mino Raiola, passando per la nascita della sua prima società, la Intermezzo, fondata a 19 anni e termina con il suo rapporto con Donnarumma e il Milan. In questi oltre 20 anni di attività frenetica c’è il super procuratore che fa tremare società e mercati, ma anche la persona capace di offrire gesti di umanità, esprimere fascino anticonformista e far pesare un intuito micidiale.

AUTORI:

GIOVANNI CHIANELLI, nato nel 1980, giornalista e consulente editoriale. Laureato in Storia contemporanea, in passato ha scritto su Repubblica e l’Espresso; oggi collabora con Il Mattino e diverse case editrici. Ha curato il saggio La parola mala, dedicato alla parolaccia nella cultura italiana. Alcuni suoi racconti sono apparsi in raccolte collettive. Tiene corsi di scrittura creativa. È autore di format teatrali, radiofonici e televisivi.

ANGELO PISANI è avvocato del foro di Napoli. Nel 2000 fonda il Movimento «Noi Consumatori» che si attesta in tutto il territorio italiano come un sodalizio che combatte in vari campi del diritto i soprusi dei poteri forti (da Equitalia alle banche, alle multinazionali del tabacco). Alcune sue difese sono entrate in cronaca nazionale: Diego Armando Maradona, Ciro Esposito, la famiglia della piccola Fortuna Loffredo. Nel 2016 è autore di Luci a Scampia e nel 2018 pubblica Diritto alla pizza, sulle dispute e le storie eccellenti attorno al cibo più famoso del mondo.

LOG Edizioni è un marchio delle Edizioni Guerini. Nato nel 2012 propone una manualistica evoluta che nasce da un’attenta ricognizione del quotidiano, dall’osservazione e dall’elaborazione delle richieste dei lettori che variano dal self care all’informazione su argomenti di attualità fino al self improvement.