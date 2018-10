Reddito cittadinanza. Boccia. Non diventi sussidio. Malan (FI). Operativo un mese prima delle europee

Agenpress – Il reddito di cittadinanza ”non deve diventare un sussidio”: dovrebbe essere un ponte per costruire occasioni di occupazione e risolvere criticità’. Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un evento a New York.

Il reddito di cittadinanza sarà operativo da aprile e cioè un mese prima delle prossime elezioni europee. E’ la convinzione di Lucio Malan, vice capogruppo dei senatori di Forza Italia che ha così attaccato la politica dei 5 Stelle. “Apprendiamo dal presidente dei senatori M5S Stefano Patuanelli, che il reddito di cittadinanza è rimandato ad aprile, se tutto va bene – osserva in una nota – è un’affermazione di buon senso, ma che evidenzia il carattere strettamente propagandistico della misura che, guarda caso, diventerà operativa un mese prima delle elezioni europee, anche perché i 9 miliardi previsti basteranno probabilmente solo per aprile e maggio, essendo in media 960 euro all’anno per ogni povero. Insomma, la povertà è abolita solo per due mesi”.

“Più che un reddito di cittadinanza, un reddito di propaganda, il cui costo sarà pagato nei prossimi anni con il debito pubblico. Sarà la più costosa campagna elettorale della storia, ovviamente a spese dei contribuenti”.