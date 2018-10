Terra dei fuochi. De Lieto (LI.S.I.PO). Condivido parole Costa: “voglio più arresti mio obiettivo è roghi zero”

Agenpress – Il Segretario Generale del LI.S.I.PO. Libero Sindacato di Polizia Antonio de Lieto, interviene sulle dichiarazioni del Ministro COSTA che, lasciando la Prefettura di Napoli dove ha presieduto al cabina di regia sulla Terra dei Fuochi, ha affermato : “voglio più arresti mio obiettivo è roghi zero” – e ha aggiunto – voglio gli arresti dei criminali che mettono fuoco ai rifiuti. ‘L’arresto – ha spiegato COSTA – è elemento forte di deterrenza e simbolicamente è elemento che dà robustezza allo Stato. LI.SI.PO.: Condividiamo pienamente la linea dura del Ministro. E’ ora che questa parte di territorio del SUD riemerga. Il LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia ha in programma una serie di iniziative per richiamare l’attenzione sul fenomeno, e che riguarderanno diversi dei territori situati in Campania a sostegno di coloro che nelle forze dell’ordine continuano a battersi incessantemente per debellare questa piaga inaccettabile. de Lieto – aggiunge – Il nostro auspicio però è anche un invito rivolto al Ministro, sul ricevere conforti ulteriori dall’attuale compagine di Governo affinché provveda a stanziare le necessarie risorse per affrontare questa grave crisi che da anni imperversa in Campania, e che a nostro parere ha causato tante gravi malattie.