Alitalia, Codacons: già costata 308 euro a famiglia. No a nuove operazioni con soldi pubblici

Agenpress. Qualsiasi operazione dello Stato su Alitalia non dovrà determinare esborsi economici per la collettività, che negli ultimi anni ha già dovuto sborsare la bellezza di 7,4 miliardi di euro per salvare la compagnia aerea.

Lo afferma il Codacons, commentando il possibile ritorno dello Stato azionista di Alitalia attraverso il Mef.

Siamo contrari ad operazioni di qualsiasi tipo sulla compagnia aerea che possano rappresentare una ulteriore spesa per i cittadini – spiega il Codacons – La crisi di Alitalia, infatti, è costata finora agli italiani la bellezza di 308 euro a famiglia: negli ultimi anni i cittadini hanno dovuto più volte farsi carico della gestione catastrofica della compagnia di bandiera, con un conto salito a 7,4 miliardi di euro per la collettività.

“Ogni singola famiglia italiana ha sostenuto i problemi di Alitalia sborsando negli ultimi anni 308 euro, per ritrovarsi oggi una compagnia aerea prossima al fallimento – afferma il presidente Carlo Rienzi – Per questo non accetteremo ulteriori salvataggi con i soldi dei contribuenti, e andrà trovata un’altra strada per salvare l’azienda”.