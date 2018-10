Bonafede a Vienna il 15 ottobre per Conferenza Onu contro il crimine organizzato

Agenpress. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parteciperà lunedì 15 ottobre a Vienna alla IX Conferenza delle Parti della Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale.

La Conferenza, istituita dall’articolo 32 della Convenzione per migliorare la capacità di combattere il crimine organizzato, si riunisce con cadenza biennale.

Il Guardasigilli interverrà ai lavori in mattinata, al termine assisterà all’evento “Lawfulness on stage: a theatre play on civic responses to organized crime”, spettacolo teatrale allestito nell’inedito contesto della sede delle Nazioni Unite all’interno di cui saranno rappresentate storie di vittime innocenti di mafia e racconti di persone che hanno combattuto la criminalità organizzata.

Bonafede, nel primo pomeriggio, avrà un incontro con Yuri Fedotov, direttore esecutivo dell’Ufficio Nazioni Unite sulle Droghe e il Crimine.