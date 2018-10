Agenpress. Paolo Capone, Segretario Nazionale UGL: “La prima causa delle morti sul lavoro è la precarizzazione dei rapporti lavorativi. Solo un lavoro più dignitoso è sicuro”

“Il fenomeno delle ‘morti bianche’ non accenna a rallentare e la lunga scia di incidenti mortali che continua a perpetrarsi quotidianamente deve indurre tutti, Istituzioni e parti sociali, ad una riflessione”.

È quanto ha affermato in una nota il Segretario Generale del Sindacato Paolo Capone in vista della 68ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro.

“A causa della continua precarizzazione del lavoro, dovuta anche al Job’s act, la formazione rimane sempre più frequentemente sulla carta e, poiché le aziende, dopo anni di crisi, hanno ricominciato a produrre su macchine e impianti vecchi, non hanno soldi da investire nella sicurezza. L’UGL – prosegue Capone – con le manifestazioni “Lavorare per vivere” è impegnata in prima linea sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e, dopo Roma e Milano, sta organizzando, per il mese di novembre un’ulteriore tappa a Napoli, nell’assoluta consapevolezza che il lavoro è dignitoso quando è sicuro”, conclude Capone.