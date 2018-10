Crollo ponte. Dl Genova: nel decreto arrivano 72 milioni per gli sfollati

Agenpress – Ci saranno 72 milioni per gli sfollati di Genova a causa del crollo di ponte Morandi, ha detto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi a margine di un evento dedicato allo shipping. “Il governo ha presentato l’emendamento in commissione che prevede la riscrittura dell’articolo 1 del decreto con l’aggiunta dell’articolo 1 bis e ter, in cui si prevedono 72 milioni di euro di rimborsi per gli sfollati già nel 2018”.

Rixi ha anche sottolineato che “sono previste anche quelle norme richieste dal sindaco e commissario Marco Bucci per poter agire nell’immediatezza ed edificare il nuovo ponte. Il commissario potrà attingere per la sua struttura anche al di fuori della pubblica amministrazione”. Il viceministro ha spiegato anche che il commissario “avrà la possibilità di far partecipare alla costruzione anche aziende con legami ad altre concessionarie ad esclusione di Aspi e delle sue partecipate. Potrà anche prendere possesso del tratto autostradale interrotto al traffico che interessa l’area del Ponte Morandi”, che se fosse rimasto in possesso di Autostrade avrebbe complicato le operazioni di demolizione e costruzione”.

“Studiamo misure per non incorrere in sanzioni” – “Il governo sta attivando procedure per evitare l’applicazione del regime de minimis per i fondi agli autotrasportatori e alle aziende in modo da non incorrere in sanzioni per gli aiuti di Stato e riuscire a incentivare il traffico portuale”. Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi riferendosi al sostegno alle imprese danneggiate dal crollo di ponte Morandi.

“Una delle cose che dobbiamo evitare per lo scalo di Genova è che la flessione che si è avuta a settembre continui nei prossimi mesi. Metteremo in questo decreto una serie di misure che possano consentire una ripresa immediata della competitività dello scalo”.