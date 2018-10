Genova. Autostrade esclusa dalla ricostruzione del ponte Morandi 

Agenpress – Solo Autostrade per l’Italia esclusa dai lavori. Lo prevede un emendamento del governo al decreto Urgenze, al vaglio della Camera. Secondo il documento, il commissario straordinario, il sindaco di Genova Marco Bucci, assume “in gestione diretta le relative tratte di A7 e A10”.

Se l’emendamento dovesse passare, quindi, la gestione delle tratte viarie interessate passerebbe da Autostrade per l’Italia al commissario.

L’emendamento prevede che “il commissario straordinario affida la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario” o “da società o soggetti da quest’ultimo controllati”.

“Per l’esecuzione delle attività,”il commissario straordinario per la ricostruzione – dispone infatti l’emendamento – individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto Polcevera dell’autostrada A10 il cui esercizio risulta interferito dalla realizzazione degli interventi di ricostruzione dell’infrastruttura conseguente all’evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario”.

La disposizione, spiega la relazione illustrativa, “ha l’obiettivo di garantire al commissario i poteri di individuazione del tratto autostradale necessario per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

Modifiche – dunque – verranno fatte al decreto Genova in discussione in commissione Trasporti. Al commissario straordinario – prevede un emendamento del governo – spetta il compito di individuare i tronchi autostradali che interferiscono con gli interventi di ricostruzione e ‘a tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al commissario’.

Le concessionarie autostradali – si prevede in un altro emendamento dell’esecutivo – devono avviare “con carattere di priorità” le attività di “verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie con particolare riguardo a ponti, viadotti e cavalcavia”. Si prevede inoltre che le attività debbano “concludersi entro 12 mesi” dall’entrata in vigore della legge di conversione e “sotto la vigilanza dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”. Soddisfatto per le modifiche al decreto il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione, Marco Bucci: ‘c’è il 99% delle modifiche che abbiamo chiesto’.