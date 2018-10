Genzano di Roma. San Gennaro. Una delle stazioni ferroviarie più degradate d’Italia

Lettera aperta al Sindaco di Genzano, Daniele Lorenzon

Agenpress – Certamente chi ha intitolato la stazione ferroviaria con il nome del santo napoletano non ha avuto una buona idea. Appena si accede al parcheggio già si viene accolti dalle “transenne” messe per far capire di stare attenti agli ammortizzatori delle autovetture dato che mancano le griglie. Transenne prontamente rimosse da qualche pendolare più competente in materia di viabilità, a differenza di chi le ha posizionate. Infatti ostacolavano l’ingresso alla stazione sia in entrata che in uscita.

I pendolari chiedono un miracolo che non potrà mai attuarsi, almeno fino a quando Lei non considererà la stazione di San Gennaro come qualcosa che non appartiene a Genzano.

Ed è proprio così. Basta entrare nel piazzale della stazione e capire che non si tratta di chiedere miracoli, che appartengono ad una sfera più alta e mistica, ma di incuria, degrado, negligenza, abbandono, menefreghismo della Sua amministrazione che continua a trascurare la periferia, dove peraltro è collocata la stazione, e precisamente a sette chilometri dalla città.

Quindi lontano dai Suoi occhi, e, come dice il famoso detto “lontano dagli occhi…..lontano dal cuore…..”.

E con questo la coscienza è a posto. C’è un piccolo problema che Lei trascura.

La stazione di San Gennaro non è la stazione della periferia di Genzano, è l’unica stazione della città, a servizio di tutta la cittadinanza. Ma questo Lei non lo sa.

Una stazione dove, per la mancanza di “semplici” telecamere a tutela dei viaggiatori, le macchine parcheggiate nel piazzale antistante, sono preda di continui danni. Se sei fortunato ti ritrovi un vetro rotto, diversamente vai a casa a piedi!!! E non solo! La sera è ormai priva di illuminazione o quasi. Quanto costa la sostituzione delle lampade?

Ma una delle noti più dolenti è l’immondizia che regna sovrana. Cumoli di rifiuti si ammassano da mesi e non vengono portati via. L’immondizia si è talmente accumulata a tal punto da invadere le corsie di parcheggio.

Per non parlare dell’incuria delle piante e delle erbacce che hanno raggiunto altezze tali da superare le automobili. Piante ed erbe ormai diventate vere e proprie sterpaglie.

Ma questo Lei non lo sa, o meglio, finge di non saperlo. Come può un Sindaco non sapere quello che accade nel proprio territorio!!!

Lei conosce il termine “prevenzione”? Come possiamo attuarla se per primo Lei non la mette in atto. Pensi alle sterpaglie, ai rovi che ormai hanno invaso la stazione…

Pensi cosa può accadere se, nel periodo estivo, se involontariamente, prendessero fuoco. Le macchine diventerebbero delle bombe a catena.

Ma questo Lei non lo sa, o meglio finge di non sapere e di non vedere. Perché bisogna essere ciechi per non vedere in quale stato Lei ha ridotto la Stazione di Genzano, ripeto di Genzano non della periferia.

Certamente Lei dirà che tutto ciò spetta all’ente Ferrovie. Noi le rispondiamo. Di tanti soldi che noi cittadini paghiamo, di tanti soldi che a volte si spendono, non riesce a trovare una somma da destinare alla pulizia della stazione.

Sono i Suoi cittadini che la frequentano. Sono i Suoi cittadini che prendono il treno, magari vi sono anche quelli che, fidandosi di Lei, Le hanno dato il proprio voto. Ieri…… ma domani…..? Se lo chieda e si risponda da solo…….

E’ la stazione della Città dell’Infiorata, per la cui festa si spendono tanti, ma tanti soldi. Peccato che nella stazione non crescono fiori ma rovi.

E pensare che ogni stazione dovrebbe essere il fiore all’occhiello di una città.

Ci scuserà San Gennaro per tanta negligenza e incuria. Lui che ogni anno rinnova il miracolo della liquefazione del sangue, non potrebbe fare un miracolo a questa stazione che purtroppo, porta il Suo nome! Lo saprà il Sindaco? Penso di no.

Le alleghiamo qualche foto, per farLe capire che quello che Le abbiamo segnalato non appartiene alla nostra fantasia, ma ad una cruda realtà, quella che noi tutti viviamo tutti i giorni prendendo il treno che ci porta nei luoghi di lavoro o studio.

Ma questo Lei non lo sa, o finge di non saperlo. Ha mai preso il treno da San Gennaro? No, pensiamo di no, avrebbe provato un senso di vergogna, nel vedere come il Suo territorio sia abbandonato a se stesso. Abbandonato dalla Sua amministrazione.

Egregio Sindaco,

non ci costringa a chiedere a San Gennaro di partire da Napoli per ripetere il miracolo anche qui a Genzano!

Non ci costringa a chiedere un miracolo politico!

I pendolari della Stazione di San Gennaro