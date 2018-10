Le Giornate del Fai si tingono di Europa

Dopo la positiva esperienza della scorsa primavera, altri siti storici, artistici e culturali che hanno ricevuto finanziamenti europei saranno aperti al pubblico. Visitando questi 32 siti sarà possibile viaggiare lungo tutta l’Italia. Si potrà visitare il Castello di Masino in provincia di Torino, il Castello della Manta in provincia di Cuneo, il Monastero di Torba in provincia di Varese, la Villa del Balbianello in provincia di Como, la Villa dei Vescovi in provincia di Padova, il Bosco di San Francesco ad Assisi fino ad arrivare all’Abbazia di Cerrate in provincia di Lecce e alle Terme romane della Rotonda a Catania. Caratteristica comune a questi 32 siti è di aver beneficiato di finanziamenti europei tramite il Fondo sociale europeo (FSE) o il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

La collaborazione tra la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il FAI, che si concretizza nella realizzazione di veri e propri “Itinerari europei”, è centrale nelle iniziative dedicate all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Attraverso questa collaborazione, la Commissione europea vuole sottolineare l’impegno dell’Unione europea nel tutelare il patrimonio artistico e culturale italiano, una delle più grandi ricchezze del nostro Paese.