Oriana Fallaci, al Palazzo Doebbing di Sutri nel ricordo della scrittrice con il sindaco Vittorio Sgarbi e Pietrangelo Buttafuoco

Oggi a Sutri Vittorio Sgarbi ha accompagnato Luigi Mascheroni e Pietrangelo Buttafuoco in visita alle meravigliose mostre allestite a Palazzo Doebbing, nella sala conferenze del palazzo si è tenuta la laudatio a Oriana Fallaci

Dichiarazione di Pietrangelo Buttafuoco nel ricordo di Oria Fallaci:

Agenpress. Oriana Fallaci è stata una delle figure più odiate dall’establishment. De Bortoli comunque una garanzia la aveva. Sennò dovremmo chiederci come mai l’uomo che nasce dalla Romagna e che ha creato il giornalismo italiano – Longanesi- non è mai riuscito a scrivere un rigo sul Corriere della Sera. Come mai Vittorio Sgarbi non scrive sul Corriere della Sera? Come mai Massimo Fini non scrive sul Corriere della Sera?

Oriana Fallaci era comunque organica alla tribù della egemonia culturale di sinistra. Perché comunque è stato un capolavoro vedere come il simbolo della emancipazione si ritrovò ad essere brandita dai pensionati in fila alle poste. E il Corriere della Sera poté tollerarla solo per quello. Cosa avrebbe pensato ? Il suo è un pensiero radicato nella identità guelfa d’Italia. Totalmente bianca e totalmente nera. A disposizione del popolo che diventava gregge cioè democrazia cristiana e partito Comunista.

Cosa avrebbe pensato lei della tradizione? E quindi di Evola. Non ne avrebbe potuto pensare. È un mondo a cui non avrebbe saputo parlare. Andando a bussare alle colonne ioniche al dio ignoto non avrebbe saputo cogliere i passi sacrali fortissimi se non attendendo l’apparecchiamento e l’aggiustamento del pensiero in forma di logos. In lei c’è’ la deriva della rivoluzione francese. Contraddice la tradizione e non i tradizionalisti.

Il nome di questa città Saturno ha voluto oggi mettere davanti a te due figure. La filiazione vera di Oriana Fallaci è il grande nemico di Montanelli. Di lei dice di essersi formata da Curzio Malaparte l’uomo in assoluto più odiato da Montanelli.