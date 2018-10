Simposio Nazionale per la salute, la sicurezza e l’ambiente voluto e supportato da sei Università italiane

Agenpress. Il Simposio Nazionale per la salute, la sicurezza e l’ambiente voluto e supportato da ben sei Universita’ – Federico II Catania Messina Catania Brescia Uninsubria (Varese) – ha preso vita a Napoli organizzato con l’ausilio dei Prof. Umberto Carbone Presidente del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro, dell’ ing. Vincenzo Fucillo, Presidente di Assoprevenzione, e del dott. Luigi d’Oriano, Presidente di Federdat.

Si tratta di una due giorni di studio e di approfondimento. Molte le tavole rotonde su temi inerenti il HSE Health Safety and Environment tra cui il “valutare e gestire i rischi derivanti dall’uso dello smartphone come attrezzatura di lavoro”, “l’applicazione e comparazione degli algoritmi di Valutazione del rischio chimico bei lavoratori di ricerca”, “il neo costituendo ordine professionale per i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, “l’esposizione ai campi elettromagnetici: misure di protezione per i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi”.