Trento. Bomba carta contro la sede della Lega. Identificati due responsabili

Agenpress – Un boato nella notte e vanno andati in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale, dove è atteso il leader del partito Matteo Salvini per la campagna elettorale delle provinciali. Sembra che a causare la deflagrazione sia stata una bomba carta. Identificati e denunciati i due responsabili, dice il governatore del Trentino Ugo Rossi, che chiede per loro “la massima durezza”.

Di fronte alla sede danneggiata dall’esplosione è anche comparsa la scritta “Ancora fischia il vento”. “Ho sentito il commissariato del governo e la questura. Auspico durezza contro i responsabili. Non è possibile che ciclicamente qualcuno di certi ambienti faccia le solite cose. Sarebbe ora e tempo di agire con fermezza”. E commenta: “Sono cose da deficienti patentati, lo voglio dire proprio così. Io sono un competitor della Lega (è del Partito autonomista trentino tirolese), ma esprimo ad Ala la mia solidarietà”.

“Andiamo avanti serenamente con il nostro lavoro – commenta il sottosegretario leghista alla Salute e candidato del Carroccio alla guida della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti -, confermiamo tutti gli appuntamenti di oggi con il segretario federale Matteo Salvini. Fatti come questi non ci fanno piacere. Ma sicuramente non ci intimidiranno. Confidiamo nell’esito di queste indagini che stanno procedendo efficacemente. Mi sembra che gli inquirenti abbiano le idee molto chiare e questo ci dà fiducia. Noi siamo a disposizione delle autorità inquirenti”.

“Prima erano scritte spray, odiose ma innocue, poi proiettili e bossoli inviati con lettere, poi gli assalti a banchetti e gazebo, questi meno innocui, con militanti finiti anche al pronto soccorso. Adesso siamo arrivati agli ordigni esplosivi. Tre in tre mesi”, afferma Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. Altri ordigni, ricorda Calderoli, sono stati fatti esplodere “a luglio nella nostra sede trevigiana di Villorba, a settembre in quella di Cremona, questa notte una bomba carta ad Ala. Parliamo di bombe, qualcuno se ne rende conto? Tre bombe in tre mesi. E per fortuna non c’è scappato il morto, non ancora”.