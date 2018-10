Carceri, Maullu (FI): “Polizia penitenziaria merita più sostegno da parte dello Stato”

Agenpress. “L’escalation di violenza all’interno delle carceri italiane è davvero preoccupante: non soltanto per la gravità intrinseca del fenomeno, ma anche per il fatto che a pagarne il prezzo più caro, nella maggior parte dei casi, sono gli agenti della polizia penitenziaria, una categoria esposta a pericoli e rischi di ogni genere.

L’ultimo episodio si è verificato nel carcere di Sanremo, dove una rivolta tra detenuti è stata fortunatamente sedata grazie all’abilità della polizia penitenziaria. Gli agenti meritano un ringraziamento speciale, perché il loro operato si è rivelato assolutamente determinante per la conclusione della rivolta.

Oltre ai ringraziamenti, tuttavia, questa categoria meriterebbe un sostegno più concreto e diretto da parte dello Stato, il quale dovrebbe permettere loro di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Servono più risorse, più assunzioni, un miglior equipaggiamento, in modo tale da ridurre al minimo la possibilità che gli agenti vengano aggrediti dai carcerati.

Ciò che serve, in definitiva, è un grande piano per la sicurezza delle carceri, un programma ambizioso che comprenda aiuti diretti agli agenti e misure concrete per contrastare il sovraffollamento delle prigioni, iniziando dal rimpatrio dei detenuti stranieri”.