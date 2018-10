Conte: “Innovazione, formazione, competenze, opportunità. Oggi a Milano ho dato uno sguardo all’Italia del futuro”

Agenpress. Innovazione, formazione, competenze, opportunità. Oggi pomeriggio a Milano ho dato uno sguardo all’Italia del futuro. Ho avuto l’occasione di incontrare tanti giovani dinamici, preparati, con tanta voglia di fare, che animano start up, portano avanti in Italia e nel mondo progetti legati all’alta tecnologia, alla digitalizzazione.

Sono rimasto colpito dalla visita a Talent Garden, un autentico esempio di innovazione e punto di riferimento in tutta Europa per il supporto del digitale e il coworking.

Ho incontrato Tommaso, Giorgio, Federico, Davide, Paolo, Simone, Armin, Mark, Jacopo, Francesco e Bernardo. Nei loro occhi ho visto tanta determinazione, entusiasmo, tanta voglia di migliorare il mondo che ci circonda.

Le start up vanno sostenute perché molto spesso ci troviamo di fronte a ragazzi brillanti, pieni di belle idee che rischiano di rimanere isolate. Bisogna “fare sistema”, creando le premesse per integrare gli sforzi e realizzare sinergie. In Italia da questo punto di vista siamo ancora indietro.

Per questo come Governo stiamo lavorando per creare un ambiente friendly per tutta la business community. È una sfida che vogliamo vincere.

Siamo al lavoro per essere sempre più attrattivi per gli investitori e per dare modo alle nostre eccellenze di esprimersi nel nostro Paese. Un’Italia che questo Governo sta contribuendo a cambiare in meglio.