Ilaria Cucchi: “Non accuso l’Arma dei Carabinieri. Accuso singole persone”

Agenpress. “Nessuno ha messo sotto accusa l’Arma dei Carabinieri, ma singole persone”. E’ quanto dichiara Ilaria Cucchi intervenuta a Domenica In. Però – aggiunge – abbiamo un problema serio quando alcuni Carabinieri hanno paura di dire la verità”. Ma so perfettamente che la maggioranza delle persone che indossano una divisa sono persone perbene che compiono il loro dovere e lo fanno per noi”.

Ilaria Cucchi poi torna a parlare dell’invito rivoltole da Matteo Salvini di andare in visita al Viminale e ribadisce: “Anche se molte dichiarazioni di questi giorni sono significative, io credo che la mia famiglia per prima cosa meriti delle scuse, perché in questi anni siamo stati lasciati soli ma non abbiamo mai mollato”.