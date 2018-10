Ministero dell’Istruzione: bando “Contrasto alla pedofilia”

Agenpress. Il Miur ha pubblicato un bando per l’individuazione di una Istituzione scolastica in grado di pianificare e implementare su scala nazionale proposte di intervento rivolte al contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia.

La procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti di scuole. Ciascuna istituzione scolastica, singolarmente o come capofila di una rete che sia già costituita alla data di scadenza del presente avviso può proporre la propria candidatura con un solo progetto. La scuola che partecipi ad una rete ma non ne sia capofila può proporre la propria candidatura diretta come scuola singola o capofila di altra rete.

Per la realizzazione delle attività correlate al “Contrasto alla pedofilia” dell’art.7 del D.M. n. 561 del 23 luglio 2018 viene stanziato un finanziamento complessivo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso il portale www.monitor440scuola.it a partire delle ore 00:01 del 09/10/2018 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 30/10//2018.