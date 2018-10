Ministro Istruzione Bussetti: scuole come centri sportivi durante le vacanze

Agenpress. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti rilancia il progetto delle scuole come centri sportivi nel pomeriggio o durante le vacanze.

“Sono a Trento, per la prima edizione del “Festival dello Sport” per parlare di come la scuola possa formare i nostri giovani sul piano individuale e collettivo. Ne parlo, prima che da Ministro, da ex sportivo e insegnante laureato in scienze motorie”. “L’attività sportiva – sottolinea- insegna la disciplina, il controllo del corpo, il rispetto delle regole e delle autorità, il senso di responsabilità e la capacità di fare squadra – tutti elementi che concorrono alla formazione di un cittadino consapevole. Ne sono convinto. Ho avuto modo di dirlo in altre occasioni – ricorda – e lo ripeterò anche qui: l’obiettivo del Ministero è inserire insegnanti specializzati nella primaria, ossia dei veri maestri di educazione fisica, e consentire alle scuole, il pomeriggio e durante le vacanze, di diventare centri sportivi scolastici”.

”Serviranno 12 mila nuovi docenti e un concorso ad hoc. Occorre inoltre – secondo Bussetti – continuare a sostenere il percorso degli studenti-atleti, un valore per la società: per questo ho voluto personalmente rinnovare e potenziare la sperimentazione in atto con il CONI. Abbiamo il dovere di ridare allo sport la giusta dimensione nell’ambito della formazione dell’individuo: per chi ha a cuore la formazione umana dei nostri ragazzi – conclude – questa è una delle prossime sfide”.