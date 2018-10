Renata Polverini (Forza Italia): Lavoro, numeri infortuni ancora troppo elevati

Agenpress. Le vittime degli incidenti sul lavoro vengono oggi ricordate ed è l’occasione per focalizzare l’attenzione su un problema ancora vivo malgrado la legislazione in vigore che dovrebbe assicurare maggiori garanzie per i lavoratori. Le denunce sono cresciute e in particolar modo per i giovani sotto i 35 anni.

Gli ultimi dati Inail, riferiti ai primi otto mesi del 2018, indicano che tra gennaio ed agosto sono state presentate 419 mila denunce di infortunio 713 delle quali di casi mortali, un numero veramente troppo elevato. Ci auguriamo che le esortazioni di oggi del Capo dello Stato e dei vertici del governo, a fronte di questi numeri, non cadano nel vuoto”.

Lo ha dichiarato l’on. Renata Polverini a margine della Gionata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata da ANMIL.