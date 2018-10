Renzi: “Alla Leopolda presenteremo un controproposta di legge di bilancio che può capirla anche uno come Toninelli”

“Useremo la loro cornice macroeconomica – conclude Renzi -. Ma con la nostra idea si dimezza lo spread da 300 a 150 e si abbassano le tasse. Con la loro l’Italia paga più interessi, alza le tasse e favorisce gli speculatori. Nelle ultime settimane ho parlato con tanti investitori, fuori dall’Italia e a Milano: l’unica cosa che chiedono è come disinvestire dall’Italia, come portar via i soldi. In attesa di capire se l’Italia esce dall’euro, sono gli euro a uscire dall’Italia. E quando si entra in questo loop è l’inizio della fine. Bisogna fermare, a tutti i costi, l’ondata di sfiducia. Dobbiamo dare una mano tutti, anche noi dell’opposizione. E siccome siamo italiani prima che qualsiasi altra cosa, offriremo una proposta che potrebbe davvero dimezzare lo spread e abbassare le tasse».