Riace. Acerbo (PRC): “Indecente rappresaglia contro Mimmo Lucano”

Agenpress. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, dichiara:

“Bisogna fermare Salvini e il razzismo di governo. Domani sarò a Riace per rinnovare la solidarietà di Rifondazione Comunista a Mimmo Lucano. La circolare del ministero dell’Interno che cancellerebbe di fatto l’esperienza virtuosa di Riace è una vergognosa rappresaglia contro Mimmo Lucano e i principi che rappresenta.

Salvini e i M5S danno un messaggio chiaro: vogliono la segregazione razziale e il business sui migranti, invece che esempi di integrazione e solidarietà che funzionano e creano anche risorse per le comunità locali, come appunto è accaduto a Riace. Siamo e continueremo ad essere dalla parte dei Comuni solidali: più Riace, meno Lodi. Mobilitiamoci in tutta Italia per difendere Riace e i principi della nostra Costituzione”.