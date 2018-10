Vicenda Alitalia. Salvini: “Il ministro dell’Economia Tria deve fare quello che dice il contratto di Governo”

Agenpress. Il ministro dell’Economia Tria “deve fare quello che dice il contratto di Governo. Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti”. Matteo Salvini, torna sui contrasti nel governo sulla vicenda Alitalia. Il matrimonio Alitalia-Ferrovie, dice,” è una via percorribilissima, se ci si riesce. Le nostre ricette non saranno tutte perfette, ma secondo me sono le più adatte e noi ci crediamo”.

“Sono assolutamente d’accordo con Di Maio e con l’ingresso del Ministero del Tesoro nella compagnia aerea. Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa”. “Questa su Alitalia, per un Paese come il nostro, che vive di turismo, che ha una forza commerciale e una centralità in tutti i flussi internazionali, è un’operazione strategica. E comunque, su questo e su altro, noi andiamo avanti” – conclude Salvini – .