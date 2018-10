Di Maio: “Tajani pensi a fare il presidente del Parlamento europeo per i pochi mesi che rimangono”

Agenpress. Tajani dice che l’Italia è isolata in Europa, in realtà è lui che è isolato dal mondo. Fa parte di una maggioranza politica che in Italia è scomparsa il 4 marzo e che a maggio sparirà anche dall’Europa.

Per informazioni chieda a Juncker il cui partito alle elezioni in Lussemburgo di ieri ha preso un batosta facendo segnare il minimo storico, quindi le sue dichiarazioni da campagna elettorale contro l’Italia non hanno funzionato.

Anzi! Tajani pensi a fare il presidente del Parlamento europeo per i pochi mesi che rimangono e la smetta di condurre una battaglia contro gli interessi dell’Italia dalla sua poltrona di Bruxelles. Juncker docet.

E’ quanto dichiara il vicepremier Luigi Di Maio.