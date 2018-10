Gardini (Forza Italia – Ppe): Tap strategico per Italia; Grillini fuori dalla realtà

Agenpress. Le esternazioni del ministro Barbara Lezzi contro il Tap sono fuori dalla realtà, assolutamente ideologiche.

In Italia esistono già 32’000 km di rete di trasporto gas e 54’000 km di rete di distribuzione gas. Ripeto la domanda già posta e a cui mai nessun grillino si è degnato di rispondere: come possono questi 8 km del Tap, che hanno oltretutto una valenza strategica come ha ricordato oggi anche il ministro Salvini, rappresentare un disastro ecologico senza precedenti? Ma per quale squadra giocano questi pentastellati?

Così l’on. Elisabetta Gardini capogruppo di FI al Parlamento Europeo.