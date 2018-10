Agenpress. La polizia tedesca è riuscita a fermare l’uomo che ha seminato il panico a Colonia, prendendo in ostaggio una donna all’interno di una farmacia della stazione centrale.

La polizia ha confermato che non ci sono morti e non ci sono state sparatorie. Nel corso del blitz l’uomo, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, è stato gravemente ferito e si trova ricoverato in ospedale, mentre la donna se l’è cavata con ferite leggere.