Manovra. Tajani. Italia isolata. Non si colpiscano le pensioni del ceto medio

Agenpress – “Il giudizio è unanime in Italia e fuori su una manovra che non favorisce la crescita, non crea lavoro, è destinata a colpire gli italiani, è negativa da tutti i punti di vista”.

Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, spiegando come al vertice europeo di questa settimana “è ovvio che diversi capi di stato e di governo parleranno a livello informale con il premier Conte” della manovra, sulla quale “mi pare che anche durante l’ultima riunione dell’eurogruppo l’Italia è rimasta isolata”.

“Se si comincia a togliere i diritti acquisiti per decreto come dice il ministro Di Maio, colpendo le pensioni del ceto medio, c’è da preoccuparsi per la tenuta democratica di questo Paese. Si fermino finché sono in tempo”.