Pace fiscale. Salvini. Sui furbetti nessuna transigenza. Milioni di italiani disperati

Agenpress – “I furbetti ci sono in ogni settore, sui furbetti nessuna transigenza, ma ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona e non continua a condannarla. Mi dicono che non si può, ma volere è potere, andremo fino in fondo”.

Così il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’Assemblea nazionale di Confimi Industria sulla pace fiscale. “Sono assolutamente convinto che il lavoro non si crea per decreto. E’ nei fatti che si vede e si fa la differenza”; e non solo: “non penso che questo paese abbia bisogno di assistenza, ma che questo paese abbia bisogno di impresa e lavoro vero”.

Il vicepremier ha poi proseguito: “Il governo è fatto da due forze diverse per natura, radici, provenienza geografica e obiettivi economici”, ma “sono contento di aver accettato questa sfida. Ho scelto di scommetterci e di metterci la faccia”, ha spiegato Salvini secondo il quale “un ipotetico governo tecnico in questi mesi di settembre e ottobre dove ci avrebbe portato? Noi stiamo combattendo a colpi di spread. Guardo ai mercati, è mio dovere, però mi viene come il dubbio che se le ricette degli ultimi anni hanno portato a questa situazione significa che dal punto di vista economica dobbiamo cambiare”. “E’ mio dovere – ha sottolineato – pormi la domanda che o abbiamo sbagliato medico o terapia. Questo seguire le indicazioni internazionali ha portato il meglio delle nostre aziende e dei nostri grandi marchi a finire in mani straniere”.