Renzi a Salvini: “Se vuoi cambiare le cose in Europa, almeno partecipa alle riunioni”

Agenpress. Anche oggi Salvini attacca Juncker. Che noia, sempre i soliti slogan.

Le idee del Presidente della Commissione, per lui, sono “solo chiacchiere”. Ma come fa il Ministro dell’Interno italiano a voler cambiare le cose in Europa se non ci mette mai piede?

Ancora venerdì scorso si è svolto un vertice di ministri e lui non ci è andato, preferendo – dice lui – restare in Italia e andare a correre sotto l’acqua.

Se vuoi cambiare le cose in Europa, almeno partecipa alle riunioni. Oppure smetti di prendere in giro i tuoi concittadini.

E’ quanto scrive su Facebook Matteo Renzi.