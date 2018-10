Salvini: “Non voglio credere che la Francia utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia”

Agenpress. Incredibile. Sono in attesa di sviluppi: non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia – dichiara Matteo Salvini – .

“Se qualcuno pensa davvero di usarci come il campo profughi d’Europa, violando leggi, confini e accordi, si sbaglia di grosso. Siamo pronti a difendere l’onore e la dignità del nostro Paese in ogni sede e a tutti i livelli. Pretendiamo chiarezza, soprattutto da chi ci fa la predica ogni giorno, e non guarderemo in faccia a nessuno!- conclude Salvini – .

Invito il collega Moavero a chiedere chiarimenti all’ambasciatore francese.