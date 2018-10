Agenpress. Lo scorso giugno Di Maio disse che i dazi non dovevano essere un tabù. Nel documento programmatico di bilancio inviato ieri alla Commissione, però, si mette in evidenza l’impatto negativo che le misure protezionistiche stanno avendo per il nostro made in Italy.

E’ quanto dichiara in una nota l’On. Deborah Bergamini (Forza italia)