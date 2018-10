Gianni Sammarco (FI): Editoria, danno grave per il mondo informazione con taglio fondi

Agenpress. Non ci trova per niente allineati l’idea del Governo ora divenuta realtà sul taglio dei fondi per l’editoria. Ferma restando l’erogazione dei contributi per l’anno prossimo , nel 2020 questi verranno tagliati del 50% per poi essere aboliti nell’anno 2021.

Un danno grave per il mondo dell’informazione perché comporterà la chiusura di tante testate o il loro forte ridimensionamento senza parlare dei posti di lavoro a rischio. Mi auguro che il governo possa tornare sui propri passi.

Così in una nota Gianni Sammarco, responsabile della comunicazione di Forza Italia nel Lazio.