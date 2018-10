Giorgia Meloni: Così com’è la manovra licenziata dal Governo non ci piace

Agenpress. Così com’è la manovra licenziata dal Governo non ci piace. Fratelli d’Italia farà del suo meglio per cercare di migliorarla e di modificarla: ascolteremo le istanze del nord, di quel nord che voleva meno Stato e meno tasse, ma anche del Sud, al quale viene proposto solo il reddito di cittadinanza come se non ci fosse speranza.

Raccoglieremo tutte quelle istanze con un tour dei distretti industriali produttivi che abbiamo iniziato ieri in Lombardia, che ci porterà venerdì e sabato in Liguria e che continuerà nei prossimi mesi. A fine ottobre terremo anche una conferenza programmatica per il Sud in Basilicata.

Fratelli d’Italia le porterà in Parlamento e speriamo che la maggioranza ci ascolti e che sia disponibile a modificare la manovra.