Giornata mondiale dell’Alimentazione. Papa: basta parole, servono azioni per sfamare i poveri

Agenpress. “Un forte appello ad uscire dal torpore che spesso ci paralizza e ci inibisce”. Il cuore del messaggio rivolto da Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione, celebrata oggi a Roma nella sede della Fao.

Mentre aumenta il numero ingente di esseri umani che non hanno nulla, o quasi nulla da mangiare – denuncia il Papa – “la solidarietà internazionale sembra raffreddarsi”. “I poveri aspettano da noi un aiuto efficace che li tolga dalla loro prostrazione, non solo propositi o convegni che, dopo aver studiato dettagliatamente le cause della loro miseria, abbiano come unico risultato la celebrazione di eventi solenni, impegni che non giungono mai a concretizzarsi o vistose pubblicazioni destinate ad ingrossare i cataloghi delle biblioteche”.

“In questo secolo XXI, – ricorda il Papa – che ha registrato notevoli passi avanti nel campo della tecnica, della scienza, delle comunicazioni e delle infrastrutture, dovremmo arrossire per non aver ottenuto gli stessi progressi in umanità e solidarietà, così da soddisfare le necessità primarie dei più svantaggiati”. “Siamo tutti chiamati ad andare oltre. Possiamo e dobbiamo fare meglio”. “Perciò occorre passare all’azione, in modo che scompaia totalmente il flagello della fame”. Servono “decisione politica e piani operativi” sostenuti dalla “convinzione etica” di volere “il bene integrale” delle persone.

Un appello infine del Papa: “abbiamo bisogno di aumentare i fondi destinati a promuovere la pace e lo sviluppo dei popoli. Abbiamo bisogno di far tacere le armi e il loro pernicioso commercio per ascoltare la voce di quelli che piangono disperati nel sentirsi abbandonati ai margini della vita e del progresso”.