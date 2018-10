Librandi (Pd): TV, Governo dopo Editoria da colpo di grazia anche a TV locali

Agenpress. Non contento dell’editoria che verrà colpita nel 2020 con un taglio del 50% dei fondi e affondata nel 2021 con l’abolizione totale del contributo, il governo Lega-M5s dà il colpo di grazia anche alle tv locali.

Il ministro dell’Economia Tria ha infatti affermato che il cosiddetto extragettito del canone Rai non sarà più utilizzato per il Fondo per le televisioni locali ne’ per ampliare la soglia di esenzione del canone. Verrà così a mancare ed è molto grave quell’informazione capillare sul territorio che è necessaria per conoscere e far prendere coscienza di piccoli e grandi problemi delle nostre realtà regionali e provinciali.

Così in una nota l’On.Gianfranco Librandi (Pd)