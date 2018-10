Manovra. Al via l’esame alla Commissione Ue. Di Maio. Nessuna vittoria e sconfitta M5S-Lega

Agenpress – La Commissione Ue ha ricevuto il Draft budgetary plan dell’Italia e di tutti gli altri 18 Paesi della zona euro, che sono ora pubblicati sul sito della DG Ecfin. Il passo successivo sarà l’esame dei documenti: se Bruxelles riscontrerà gravi violazioni delle regole del Patto di stabilità, entro due settimane dovrà inviare una lettera ai Governi interessati. Il giudizio finale dovrà arrivare entro fine novembre.

“Non c’è nessuna vittoria e sconfitta di qualcuno”, ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio, a Radio radicale, rispondendo a chi gli ha chiesto sulle divergenze nella maggioranza per i provvedimenti fiscali contenuti nella Manovra approvata ieri. Di Maio ha rilevato come su alcuni giornali “è diventata una partita di pallone che secondo alcuni vince il M5S e secondo altri la Lega. Semplicemente avevamo detto che non si facevano scudi fiscali e condoni. Utilizziamo per la pace fiscale istituti già esistenti come saldo e stralcio sotto i 1000 euro e aiutiamo persone in difficoltà”.