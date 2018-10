Manovra. Juncker. Non possiamo accettare tutto. Sforamento rapporto deficit/Pil inaccettabile

Agenpress – “La dinamica della finanza pubblica italiana mi dà molte preoccupazioni ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri Paesi”, ha precisato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker spiegando il motivo per cui Bruxelles non può accettare, da parte dell’Italia, nessun tipo di discostamento dalle regole. “Se dessimo l’ok allo sforamento del rapporto deficit/Pil previsto in Manovra, alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e ci accuserebbero di essere troppo flessibili con Roma”, ha detto Juncker, aggiungendo che comunque “non abbiamo pregiudizi, ne discuteremo con l’Italia”.

Juncker ha quindi sottolineato di “non avere commenti da fare sulle misure contenute nella Manovra”, ma di guardare “ai risultati in termini di bilancio e saldo”. Il punto è quello di “rispettare gli impegni presi. Se dicessimo che siamo contro questa o quella misura ci attaccherebbero. Giudicheremo senza entrare nei contenuti.

“Dire che sono contro l’Italia è una menzogna, una stupidaggine”, ha affermato ancora Juncker ricordando che fin dai tempi della conferenza intergovernativa per la preparazione del Trattato di Maastricht ha “sempre resistito alle istanze di alcuni Paesi che non volevano l’Italia nell’euro fin da subito”. “Ho fiducia nell’Italia – ha sottolineato – perché ha sempre saputo rispondere ai problemi, a modo suo, con il ‘genio’ italiano”.

In un contesto internazionale, premette, ogni “governo che arriva deve rispettare la parola data” dai suoi predecessori. “E soprattutto loro (il governo Conte), che hanno adottato essi stessi le raccomandazioni che la Commissione ha fatto per il 2018 e 2019. Se accettassimo dei dèrapages rispetto alle regole europee, è vero che in certi Paesi ciò avrebbe come conseguenza che saremmo coperti di insulti e di invettive, perché la Commissione e io stesso siamo accusati, da più governi in Europa e da più gruppi nell’Europarlamento, di essere stati troppo flessibili con l’Italia” afferma il presidente della Commissione Europea. “E’ un rimprovero che non accetto, perché ho voluto cambiare la griglia di lettura del patto di stabilità aggiungendovi una griglia di lettura che rispetti i cicli economici dei diversi Paesi. Grazie agli elementi che abbiamo introdotto nel patto di stabilità, l’Italia ha potuto spendere 30 mld di euro in più rispetto a quanto avrebbe potuto spendere prima dell’entrata in carica di questa Commissione”.