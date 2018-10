Manovra. Salvini. “Manovra non fa miracoli ma migliora la vita degli italiani”

Agenpress – “Siamo all’inizio di un percorso di ripacificazione fiscale, la manovra non fa miracoli, ma renderà migliore la vita degli italiani, con opportunità di lavoro per migliaia di giorni”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine del Cdm. ”Sono stanco ma estremamente soddisfatto. Manteniamo gli impegni presi, gradualmente ma con coraggio, a partire dallo smontare mattone per mattone la legge Fornero, restituendo il diritto alla pensione già dal prossimo 2019, senza penalizzazioni di alcun tipo”. “Non c’è’ un aumento di una tassa in questa legge di bilancio”, ha poi detto Salvini. “C’è un risparmio di oltre mezzo miliardo di euro dalla voce immigrazione, che arriverà ad essere di un miliardo e mezzo nel trienno, reinvestito in sicurezza”.

“Siamo riusciti a tenere i conti in ordine mantenendo le promesse annunciate in campagna elettorale e messi nero su bianco sul contratto di governo che rappresenta e rappresenterà sempre il nostro fondamento”, ha detto Giuseppe Conte. “Stiamo mantenendo tutte le promesse fatte – ha aggiunto – siamo molto soddisfatti. Tutto questo è il frutto di un lavoro meditato e dei tanti incontri fatti e resi in modo trasparente a voi tutti. Abbiamo elaborato un progetto di politica economica che serve al paese e ai cittadini”.

“Non è solo una manovra qualsiasi, è una manovra del popolo ma soprattutto un nuovo contratto sociale, è la grande occasione di smetterla di tagliare diritti ai cittadini per finanziare privilegi ma tagliamo privilegi per finanziare diritti. Ci sono tagli agli sprechi, un’ulteriore tassazione sul gioco d’azzardo, e si confermano quota 100, reddito e pensione di cittadinanza che partiranno nei primi tre mesi del 2019”, ha aggiunto il vice premier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Ci sarà Opzione donna per permettere alle donne di andare in pensione” e “gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione in deroga saranno rinnovati in un altro anno” e questo sarà nel decreto per le semplificazioni.