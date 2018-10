Manovra. Via numero chiuso per Medicina. Ministro della Sanità ignora. Poi la smentita

Agenpress – “Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi”. E’ quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019.

Ma al ministero della Salute dicono di non sapere niente della misura e per ora non la commentano. E anche il ministro all’Istruzione Marco Bussetti afferma: “Voglio essere sincero, a me non risulta questa cosa. Farò le dovute verifiche”. La ministra alla Salute Giulia Grillo e Bossetti, in tarda mattinata fanno un comunicato stampa congiunto, nel quale non affrontano in modo diretto il provvedimento del consiglio dei ministri, dicono solo che hanno chiesto un aumento degli accessi e delle borse per le specializzazioni di Medicina. Non una abolizione completa, dunque. Comunque “si procederà per gradi”.

“Sarò franco con voi. Non mi risulta”, continua Bussetti. Immediata la precisazione di Palazzo Chigi. “In merito al superamento del numero chiuso per l’accesso alla facoltà di Medicina, la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un obiettivo politico di medio periodo per il quale si avvierà un confronto tecnico con i ministeri competenti e la Conferenza dei Rettori delle università italiane, che potrà prevedere un percorso graduale di aumento dei posti disponibili, fino al superamento del numero chiuso”.