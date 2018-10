Medicina, Maullu (FI): “Bene abolizione numero chiuso, intollerabile marcia indietro M5S”

Agenpress. “Quando si trovavano sul punto di realizzare qualcosa di corretto, di sensato, i Cinque Stelle hanno compiuto l’ennesima, imbarazzante marcia indietro.

L’ipotesi di abolire il numero chiuso per le facoltà di medicina è senz’altro apprezzabile, soprattuto se si considera la grave mancanza di medici che affligge l’Italia.

I ministri Bussetti e Grillo, invece, hanno ben pensato di smentire immediatamente il comunicato del Cdm che annunciava l’abolizione del numero chiuso, esponendosi a una colossale figuraccia.

I Cinque Stelle si sono persi ancora una volta per strada, dimostrando di non possedere la necessaria competenza per gestire dossier delicati come quello sul numero chiuso”.