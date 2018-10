Potenza. Ha abusato per 9 anni della figlia. Arrestato un uomo 45 anni

Agenpress – La ragazza ora adolescente, nello scorso mese di settembre ha trovato il coraggio e si è confidata con la madre che ha poi presentato denuncia ai Carabinieri. Per questo un uomo di 45 anni è stato arrestato dai militari dell’Arma, in provincia di Potenza, che hanno condotto le indagini coordinate dalla Procura.

Le indagini sono state coordinate dal Procuratore della Repubblica di Lagonegro, Francesco Greco, e dal pm Giovanna Lerose.

Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo che è separato da anni dalla moglie e che dovrà rispondere di atti sessuali aggravati ai danni della figlia minorenne.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli abusi sono avvenuti prima all’interno del nucleo famigliare e poi, dopo la separazione, nei momenti in cui l’uomo aveva in affidamento la figlia. Le indagini dei carabinieri, “a cui – è specificato in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza dell’Arma – si sono aggiunte le relazioni tecniche di specifiche figure professionali, hanno consentito di delineare un qualificato quadro probatorio, tale da ricostruire puntualmente una serie di condotte poste in essere dall’uomo in diverse fasi di crescita dell’adolescente”.