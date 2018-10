Rastrellamento Ghetto Roma. Bertoldi (Alleanza per Israele). Antisionisti di oggi sono antisemiti di ieri

Agenpress – “Oggi 75 anni Roma fu testimone del rastrellamento del suo Ghetto ebraico, quel quartiere che rappresenta tutt’uno la storia della capitale, che ospita gli ebrei da prima addirittura dei cristiani. In questa triste giornata di memoria, Alleanza per Israele, ci tiene in particolare modo ad esprimere la propria vicinanza unitamente a sentimenti di affetto e amicizia alla Comunità ebraica di Roma, alla presidente Dureghello e a tutti gli amici che la compongono, con particolare riguardo per i tanti che in quella data persero i loro cari, nonni o genitori, non potendoli più riabbracciare o addirittura conoscere. Quanto accadde 80 anni fa con l’approvazione delle Leggi razziali in Parlamento e poi in particolare con il drammatico e sanguinario rastrellamento del ghetto di Roma è e resterà sempre un monito per tutti gli Italiani, una ferita insanabile che deve essere tramutata in occasione di memoria e ricordo. Le tante iniziative che ricordano quanto accaduto fanno ben sperare per il futuro, affinché la storia di odio e barbarie che l’Italia ha vissuto non si ripeta mai, in nessuna forma. Certo è che che non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia, infatti oggi, molto spesso, l’odio razziale si manifesta in altre forme, anche contro gli ebrei stessi, mutando nella sua forma esteriore ma non nella sostanza, è sempre più spesso colpendo Israele che gli antisemiti di oggi mascherati da antisionisti si esprimono. Sempre più spesso infatti noi e le altre organizzazioni che in Italia e nel mondo sostengono Israele sono chiamate ad intervenire per contrastare quest’odio, per evitare che questo si insinui nelle istituzioni democratiche. Noi continueremo ad esserci, a non dimenticare l’atrocità della Shoah, a portare avanti la missione che con passione abbiamo scelto: quella della libertà e della lotta contro l’odio e l’antisemitismo, in qualsiasi forma essi si manifestino.” Così in una nota Alessandro Bertoldi, presidente di Alleanza per Israele.