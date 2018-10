Roma. Unindustria. Cambiamento Raggi non si vede. Industriali preoccupati. Città ferma

Agenpress – “Quel vento che doveva cambiare Roma non si percepisce, abbiamo riconosciuto alla Sindaca la difficoltà della situazione in cui iniziava il suo mandato, ma quest’attesa sembra essere vana e lo status quo ci preoccupa. Manca la visione”

E’ quanto ha detto il presidente Filippo Tortoriello, all’Assemblea Unindustria, associazione degli industriali delle 5 province del Lazio. E’ una “città ferma. Vorremmo trovare, in chi governa, quell’alto senso di responsabilità che impone la guida di una grande Capitale”.

“Quel vento che doveva cambiare Roma non si percepisce. Unindustria ha sempre dimostrato grande rispetto per la politica, abbiamo riconosciuto alla Sindaca la difficoltà della situazione in cui iniziava il suo mandato e ci siamo imposti un esercizio di riflessione molto paziente. Quest’attesa sembra essere vana e lo status quo ci preoccupa, non perché vogliamo contestare i singoli atti amministrativi o le mancate soluzioni a problemi atavici come decoro, rifiuti e trasporti. Ci preoccupa non aver ancora ascoltato un’idea chiara su come Roma dovrebbe diventare nei prossimi 20 o 30 anni. Manca la visione”.

“Un credito di fiducia elettorale importante non può essere impegnato solo in operazioni di piccolo cabotaggio amministrativo. Sono gli stessi cittadini romani a descrivere una città ferma, intrappolata dalle sue consuete difficoltà, come riportato nell’ultima indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici”.

“Non possiamo parlare seriamente di economia circolare e di materiali post-consumo se la nostra è l’unica Capitale europea insieme ad Atene a non smaltire i suoi rifiuti autonomamente. A Copenaghen, una delle città più attente all’ambiente e alla qualità della vita, hanno realizzato il termovalorizzatore più efficiente del mondo in una collina artificiale attrezzata con piste da sci, campi di calcio, ristoranti e pareti da arrampicata”.