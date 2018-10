Zangrillo (FI): Di Maio, demolitore dei cittadini per bene, con il taglio delle pensioni dimostra di essere il primo dei privilegiati

Agenpress. Il deputato Paolo Zangrillo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavoro, replica al ministro del Lavoro che, ancora una volta, presentando la manovra alla stampa, è tornato sul tema pensioni e cosiddetti pensionati d’oro: “Il vicepremier Di Maio, nel presentare la Manovra di Bilancio insiste sul tema dei pensionati d’oro che finalmente verrebbero colpiti con il provvedimento in discussione in Commissione Lavoro.

Fino ad oggi il primo privilegiato, il primo esponente della “casta d’oro” e il primo dei disonesti intellettualmente che ho incontrato in Parlamento è proprio lui. È vergognoso che un uomo il quale senza aver prodotto nulla per il proprio Paese si permetta di dare dei farabutti, dei parassiti a chi questo Paese l’ha costruito e continua a a farlo, permettendogli peraltro di garantire un lauto stipendio a gente come lui, Casalino e associati”.

Prosegue Zangrillo: “Aspetto il ministro in Parlamento per farmi spiegare di cosa stia parlando: la proposta di legge presentata che stiamo discutendo non punisce i pensionati d’oro, cioé i boiardi di stato o i politici, bensì tutti gli onesti cittadini italiani che hanno versato, sino all’ultimo centesimo, i contributi per la loro pensione, rispettando la legge.

A dispetto di quello che blatera Di Maio, apostrofandoli quali pensionati d’oro, si tratta della parte migliore dell’Italia: cittadini e lavoratori che con le loro professioni hanno contribuito alla crescita di questo Paese che seguendo la filosofia grillina sarebbe ancora al livello del Dopoguerra.

Di Maio, parlando di privilegiati, conferma di non avere rispetto per chi lavora, fatica e fa il suo dovere. Lui fino ad oggi non ha abrogato la povertà, anzi la sta allargando, contribuendo a finire l’opera iniziata con il Partito Democratico di demolizione della classe media”.