Manova. Il cancelliere austriaco Kurz avverte l’Italia. Rispetti i patti, o rischio Eurozona

Agenpress – “Spero che ci sia una linea chiara, tutto il resto metterebbe a rischio non solo l’Italia ma avrebbe anche effetti negativi sull’eurozona”.

E’ l’avvertimento inviato all’Italia dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, parlando alla Commissione degli Affari Ue del Nationalrat. “Vorrei dire che per l’economia e l’unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato concordato venga rispettato. I criteri di Maastricht valgono per tutti”.

Eccezioni come quelle fatte per grandi paesi come la Francia in passato “sono state viste sempre in modo critico” da Vienna. Kurz ha affermato che l’Austria vede in modo “complessivamente positivo” l’approfondimento dell’unione economica e monetaria: “Quello che non vogliamo è accollarci in modo illimitato rischi incalcolabili di altri Stati”.